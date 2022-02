O alívio do não

"Você nunca traiu a sua mulher?” E ele com um descaramento divino, digno do Alencar do Eça: “Nunca! Acha que vou comer hambúrgueres à rua quando tenho bife em casa?”

Pelos arredores de alcácer, os campos já amarelejam de margaridas e uma sensação de paz primaveril começa a tomar conta da inquietação que os Invernos me provocam. Talvez tenha sido num dia como este que Paul Zindel teve a ideia de escrever uma peça de teatro com o muito improvável nome de The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds, em português O Efeito dos Raios Gama no Comportamento das Margaridas. Zindel ganhou um Pulitzer para Trabalho Dramático e Paul Newman fez um filme com a paixão da sua vida Joanne Woodward no papel de Beatrice Hunsdorfer a mãe muito complicada (e drogada) de duas filhas igualmente complicadas, a mais velha das quais é a personagem principal da trama, Tillie, uma menina que procura fugir aos abusos maternos dedicando-se à ciência.

Vale a pena vê-lo, até porque Newman sempre foi mais conhecido por estar à frente das câmaras do que atrás delas. Psicologicamente é de uma densidade perturbante. Woodward é magnífica como sempre foi (e continua a ser), e deixa bem claro porque é que o marido se manteve sempre fiel apesar da influência que os seus raios gama tinham nas mulheres de todo o mundo. Pelo menos ele garantia-o. Nessas coisas não ponho as mãos no fogo por ninguém. Certo dia apanhei num canal qualquer uma entrevista com ele e o jornalista pôs-lhe a questão muito frontalmente.

“Você nunca traiu a sua mulher?” E ele com um descaramento divino, digno do Alencar do Eça: “Nunca! Acha que vou comer hambúrgueres à rua quando tenho bife em casa?” Não terá sido uma das suas tiradas mais elegantes, mas a gente percebe o que ele quer dizer. Até porque, nessa altura, Newman devia ter por volta da minha idade. Ou seja, a idade em que quando elas nos dizem que sim ainda sentimos alguma vaidade, mas quando nos dizem que não é um enorme alívio.