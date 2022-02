Vacinados deixam de ter de esperar 7 dias. "Precisamos de mais dadores de sangue para os hospitais manterem a atividade"

O Instituto tem feito vários apelos à dádiva de sangue nos últimos dias. Perante o recorde de pessoas em isolamento profilático, é o momento de maior pressão sobre as reservas de sangue?

O mês de janeiro é sempre uma altura difícil para as dádivas de sangue, com o aumento das infeções respiratórias. Este ano, com a covid-19, tornou-se particularmente crítica. Temos mais de um milhão de pessoas em isolamento profilático e isso afeta consideravelmente a dádiva de sangue. Começámos a senti-lo a meio de janeiro e este aumento das infeções teve repercussão no número de dadores.

A quebra de dádivas que se está a verificar tem precedentes noutros anos?

Esta é sem dúvida a situação mais crítica que vivemos. Embora, como digo, fosse comum, este ano tornou-se mais preocupante. Ao longo das diferentes fases da pandemia conseguimos sempre equilibrar os consumos e as colheitas de sangue e agora acabou por tornar-se mais difícil, também porque estamos num momento em que os hospitais mantêm a atividade programada.

É uma realidade que passa despercebida: quais são as necessidades diárias de sangue nos hospitais e o que tem sido possível garantir?

O que faz falta nos hospitais portugueses são 800 a 1000 unidades de sangue e componentes sanguíneas diariamente. Os dias da semana em que temos mais colheitas no IPST são o sábado e domingo. Este sábado e domingo, depois dos apelos que fizemos, tivemos 2 mil inscritos e cerca 1700 unidades colhidas. Mas durante a semana estamos com muitas limitações à colheita, porque além das pessoas em isolamento temos os habituais locais de colheita móvel com limitações, há muitas pessoas em teletrabalho e os jovens, sobretudo do Ensino Superior, não estão presencialmente nas universidades.

Quando refere unidades de sangue são os 470 ml habitualmente colhidos de cada vez que alguém dá sangue?

Exatamente. Com as colheitas do fim de semana conseguimos equilibrar ligeiramente a situação face à semana passada mas continuamos a precisar de reforçar as dádivas de sangue para responder às necessidades dos hospitais.

Já houve necessidade de cancelar operações por falta de componentes sanguíneos?

O que tentamos a todo o custo é que isso não aconteça. Nas outras fases da pandemia, porque houve diminuição da atividade programada nos hospitais, foi-nos fácil adequar as colheitas aos consumos. Neste momento, como tentamos a todo o custo manter a atividade nos hospitais, torna-se mais necessário reforçar as dádivas de sangue.

Por outras palavras, ir dar sangue pode permitir que alguém que até pode já ter tido a sua operação adiada em pandemia seja operado?

Todos os hospitais ao longo de 2021, principalmente ao longo do segundo semestre, aumentaram a atividade. É preciso dizer que o IPST é responsável por cerca de 60% das colheitas de sangue e em 29 hospitais há centros de colheita de sangue, pelo que os hospitais também têm as suas reservas. O que podemos dizer e que mostra essa recuperação de atividade é que, comparando as colheitas do IPST de 2021 e de 2020, no ano passado colhemos mais 7,8% e distribuímos também mais 7,8% de componentes sanguíneos pelos hospitais.

Se compararmos 2021 com 2019, mesmo assim colhemos mais 1,7% e distribuímos para os hospitais mais 2,8%, o que significa que os hospitais tiveram uma elevada atividade assistencial. Estamos a tentar continuar a responder às necessidades. Os hospitais fazem pedidos todos os dias ao IPST e por isso temos necessidade de mais dadores e daí os apelos que temos feito. Temos sempre uma previsão de colheitas nas unidades móveis e, fruto da situação epidemiológica, começámos a ver uma diminuição dos dadores inscritos face ao previsto e desmarcações sucessivas, que foi o que motivou o reforço dos apelos.

O plano de contingência das reservas de sangue prevê quatro níveis de alerta: verde, amarelo, laranja e vermelho. Em qual estamos?

Ao dia de hoje, 1 de fevereiro, estamos no nível amarelo em todos os grupos sanguíneos. Significa que temos reservas para entre 5 a 7 dias. Já estivemos no nível laranja em alguns grupos. A semana passada foi difícil, as pessoas aderiram aos apelos e conseguimos repor os stocks mas continuamos a ter muita necessidade para conseguir manter a atividade nos hospitais. E principalmente os jovens, que neste momento são o grupo a que temos mais difícil acesso. Antes da situação pandémica tínhamos colheitas fabulosas nas universidades durante os meses de novembro e dezembro e depois, no segundo semestre, em março e abril.

Ao contrário do que muitas vezes se diz, que temos poucos jovens a dar sangue, esse não é o nosso problema. O nosso maior problema são as pessoas em idade ativa, dos 25 aos 45 anos. Um dos grandes desafios na dádiva de sangue são os fortes fluxos migratórios na população e depois o envelhecimento da população. De acordo com os Censos de 2021, a população portuguesa reduziu cerca de 2% e a população com 65 e mais anos foi a que mais aumentou. Se pensarmos que a dádiva de sangue se faz dos 18 aos 60 anos, vemos que temos desafios demográficos muito importantes para a dádiva de sangue pela frente.

No plano de contingência está previsto, em caso de necessidade, os dadores serem chamados de dois em dois meses, no intervalo mínimo. Pode ser uma solução?

Não fizemos isso. Vamos fazer hoje (ontem) uma alteração ao plano de contingência com alterações, uma delas será deixar de haver um período de sete dias de suspensão da dádiva após a vacina para pessoas que façam a vacinação primária ou reforço com vacinas de mRNA (Pfizer ou Moderna). Se não tiverem sintomas, podem dar imediatamente sangue. Só nas pessoas infetadas e sintomáticas é que é possível esperar 7 dias após a recuperação (mínimo de 14 dias após o diagnóstico).

Foi uma alteração ditada pela quebra de dádivas e estarem pessoas mais novas a fazer agora o reforço?

O que está a acontecer cá acontece noutros países e por isso adotamos medidas semelhantes ao que outros países estão a fazer, uma vez que as vacinas, e estas em particular, já demonstraram ser muito seguras nesta área.

A hipótese de importar sangue de outros países pode colocar-se?

Não, nunca aconteceu. Usamos sangue doado pelos portugueses para os portugueses. Acreditamos que a dádiva de sangue voluntária, benévola e anónima, como acontece na maior parte dos países da Europa Ocidental, é um garante da qualidade e segurança dos componentes.

Já disse que não há menos jovens a dar sangue. Nos últimos anos via-se no entanto menos dadores de “primeira vez”. Isso mudou com a pandemia?

De facto, o grupo etário que mais tem diminuído é o grupo das pessoas em idade ativa, dos 25 aos 45. O grupo dos 18 aos 24 aumenta proporcionalmente à população nesta faixa etária, que é menos, e temos também dadores mais velhos. Agora 2021 foi um ano particularmente bom para a dádiva de sangue. Fizemos um apelo significativo em janeiro quando o país estava confinado, chegámos a ter filas de mais de cinco horas de pessoas à espera para dar sangue, o que também achamos que não é o ideal, mas mostra a resposta inexcedível dos portugueses aos apelos que lançámos.

As pessoas estavam confinadas mas podiam sair para dar sangue. Neste momento, estamos numa situação diferente, porque quem está em isolamento profilático não pode dar sangue. No ano passado, com os apelo e adesão, conseguimos aumentar em 34,5% os dadores de primeira vez, o que foi muito significativo. Agora precisamos de fidelizar estes dadores.

Como se fidelizam os dadores? O IPST homenageia todos os anos dadores com um grande histórico de dádivas. É importante esse exemplo?

É verdade. Temos uma população extraordinariamente altruísta e isso é visível em todas as áreas de intervenção do instituto, da dádiva de sangue, células e órgãos. Como os fidelizamos? Penso que tem de ser através de iniciativas que os relembrem constantemente que o sangue é necessário todos os dias, no atendimento que procuramos dar o melhor possível, com essas pequenas lembranças que refere mas acho que o que move as pessoas que vêm dar sangue é efetivamente saberem que se pode dar vida a outras pessoas.

Alguns hospitais que têm colheita de sangue enviam uma mensagem mais tarde quando o sangue é usado. Esse feedback poderia ser generalizado?

É verdade que os hospitais podem fazê-lo. Nós no IPST não podemos porque distribuímos o sangue pelos hospitais, que depois fazem a sua administração. Sabemos que distribuímos o sangue mas não quando foi utilizado, porque isso é gerido no hospital. Pensamos muitas vezes sobre como informar que o sangue foi distribuído, mas penso que acima de tudo as pessoas podem pensar que quando dão sangue não estão a salvar uma vida mas três. O sangue é separado em três componentes: plaquetas, concentrado eritrocitário e plasma e é extraordinariamente gratificante pensar nas três vidas que se salvaram. O sangue só é administrado a quem realmente necessita por isso uma transfusão faz muitas vezes a diferença entre a vida e a morte.

No último ano foi atualizada a norma que clarificou que a orientação sexual não pode ser motivo de exclusão nem haver regras diferentes para a dádiva de sangue e situação de risco em que se fica suspenso. Essa discriminação pode ter afastado jovens da dádiva?

Como se sabe, no ano passado, em março, foi atualizada a norma da DGS e hoje em dia a triagem para a dádiva de sangue é feita em função do risco individual. Não existe qualquer discriminação. Portugal foi dos primeiros países da Europa a implementar este critério de avaliação. O Reino Unido implementou-o a 14 de junho, a Holanda em setembro e a França vai implementá-lo no próximo mês de março. Penso que foi uma medida extraordinariamente importante para a dádiva de sangue e o IPST está muito feliz por acolher todos os que queiram fazer a sua dádiva de sangue.

É preciso perceber que a alteração da norma foi feita depois de ser concluído um estudo do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge sobre comportamentos de risco com impacte na segurança do sangue e na gestão de dadores. Esse estudo permitiu-nos dizer que a alteração da norma poderia ser feita com segurança tanto para quem dá sangue como para quem recebe e foi o que fizemos.

Na frente da transplantação, foi feito recentemente o primeiro transplante cardíaco com um coração de porco nos EUA. A escassez de órgãos, com o envelhecimento da população e menor sinistralidade rodoviária nas últimas décadas, é também um desafio em Portugal?

Sim. Com a pandemia tivemos uma quebra da transplantação e em 2021, tal como aconteceu com a dádiva de órgão, já houve um aumento dos órgãos transplantados. Mas agora temos naturalmente atividade para recuperar para a situação pré-pandemia. É verdade que temos esses fatores, mas por outro lado também evoluímos nos últimos anos na transplantação para uma rede muito bem organizada, com maior diferenciação dos procedimentos. Há uma nítida preocupação com esta realidade e isso sentiu-se também durante a pandemia.

Aumentaram as listas de espera?

Não lhe consigo responder neste momento. Temos listas de espera para todos os órgãos mas comparativamente com o período pré-pandemia não tenho esses indicadores. O que posso dizer é que existem lista de espera para todos os órgãos e que estamos a tentar recuperá-las.

No verão passado foi tornado público o caso de uma criança que estava à espera de um transplante de medula já com dador compatível mas não tinha vaga para ser operada no imediato. Na altura o IPST indicou-nos que havia 219 doentes com dador identificado nesta situação e que estava a fazer um levantamento das necessidades das unidades de transplantação para perceber se é preciso aumentar a capacidade do SNS nesta área. Já há conclusões?

Esse trabalho está a ser feito pela coordenação de transplantação e assim que tivermos um relatório iremos publicá-lo. É um trabalho de fundo que está a ser feito para o diagnóstico da situação e haver um consenso entre as diferentes unidades a nível nacional sobre os critérios seguidos.

Foi nomeada há um ano para a liderança do IPST. Quais são os grandes desafios?

Sim, embora já estivesse no instituto há 25 anos e tivesse iniciado funções em 2019. São estes de que temos falado. A pandemia trouxe-nos múltiplos desafios de que não estava à espera e penso que nos conseguimos adaptar bem a uma evolução constante do conhecimento nas orientações e planos de contingência quer na área do sangue, quer na transplantação, com uma necessidade constante de rever e articular informação junto das equipas.

Na área do sangue houve essa alteração na abordagem de triagem clínica dos candidatos à dádiva de sangue, alterámos o questionário, e isso foi muito importante. E em plena pandemia fizemos vários concursos para o aproveitamento do plasma nacional, que era uma área em que precisávamos de avançar. Um projeto que também tivemos em mãos foi a utilização de plasma convalescente (de pessoas recuperadas da covid-19) como terapêutica, em que se demonstrou segurança mas baixa eficácia. Acabou por ser usado apenas de forma compassiva em doentes em que não existiam outras terapêuticas benéficas.

E, agora, num momento em que a situação nos hospitais está mais controlada, no IPST acabou por ser o momento de maior stresse.

É verdade. Não esperávamos. Pensámos que esta altura do ano seria difícil como costuma ser e quando surgiu a Omicron começámos a preparar-nos para os meses de janeiro e fevereiro. No início de janeiro fui aos meios de comunicação reforçar o apelo à dádiva. Apelámos aos nossos parceiros para promover ações de proximidade, quer as associações de dadores que têm um papel muito importante na dádiva de sangue em Portugal, quer as associações de estudantes, juntas de freguesias e clubes desportivos.

Tenho de dizer que os três grandes, Benfica, Sporting e Porto, têm colaborado muito connosco por exemplo nos intervalos dos jogos, passando informação promocional da dádiva de sangue. Tivemos spots na rádio. Mas apesar disto tudo, os números da pandemia acabaram por nos deixar nesta situação, que já esteve mais difícil na semana passada, mas que ainda precisamos de estabilizar.

Aliviada esta limitação para os recém-vacinados, poderá ser necessária outra exceção para as pessoas em isolamento profilático, nomeadamente contactos de alto risco que não estejam positivos, poderem irem dar sangue como se pôde por exemplo ir votar?

Nas situações de confinamento pôde sempre dar-se sangue. As pessoas infetadas não poderão mesmo dar sangue, tem de haver um período de suspensão, tal como numa gripe ou outra infeção respiratória também existe um período de suspensão da dádiva por 14 dias. Para contactos de alto risco temos períodos de suspensão também, só poderão dar sangue depois da segunda análise negativa ao sétimo dia mas os outros contactos de baixo risco desde que tenham uma análise negativa, de preferência até ao terceiro dia após a exposição, poderão dar sangue. E precisamos muito que todos deem.