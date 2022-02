"Precisamos de mais dadores de sangue para os hospitais manterem a atividade"

O Instituto tem feito vários apelos à dádiva de sangue nos últimos dias. Perante o recorde de pessoas em isolamento profilático, é o momento de maior pressão sobre as reservas de sangue?

O mês de janeiro é sempre uma altura difícil para as dádivas de sangue, com o aumento das infeções respiratórias. Este ano, com a covid-19, tornou-se particularmente crítica. Temos mais de um milhão de pessoas em isolamento profilático e isso afeta consideravelmente a dádiva de sangue. Começámos a senti-lo a meio de janeiro e este aumento das infeções teve repercussão no número de dadores.

A quebra de dádivas que se está a verificar tem precedentes noutros anos?

Esta é sem dúvida a situação mais crítica que vivemos. Embora, como digo, fosse comum, este ano tornou-se mais preocupante. Ao longo das diferentes fases da pandemia conseguimos sempre equilibrar os consumos e as colheitas de sangue e agora acabou por tornar-se mais difícil, também porque estamos num momento em que os hospitais mantêm a atividade programada.

É uma realidade que passa despercebida: quais são as necessidades diárias de sangue nos hospitais e o que tem sido possível garantir?

O que faz falta nos hospitais portugueses são 800 a 1000 unidades de sangue e componentes sanguíneas diariamente. Os dias da semana em que temos mais colheitas no IPST são o sábado e domingo. Este sábado e domingo, depois dos apelos que fizemos, tivemos 2 mil inscritos e cerca 1700 unidades colhidas. Mas durante a semana estamos com muitas limitações à colheita, porque além das pessoas em isolamento temos os habituais locais de colheita móvel com limitações, há muitas pessoas em teletrabalho e os jovens, sobretudo do Ensino Superior, não estão presencialmente nas universidades.

Quando refere unidades de sangue são os 470 ml habitualmente colhidos de cada vez que alguém dá sangue?

Exatamente. Com as colheitas do fim de semana conseguimos equilibrar ligeiramente a situação face à semana passada mas continuamos a precisar de reforçar as dádivas de sangue para responder às necessidades dos hospitais.

Já houve necessidade de cancelar operações por falta de componentes sanguíneos?

O que tentamos a todo o custo é que isso não aconteça. Nas outras fases da pandemia, porque houve diminuição da atividade programada nos hospitais, foi-nos fácil adequar as colheitas aos consumos. Neste momento, como tentamos a todo o custo manter a atividade nos hospitais, torna-se mais necessário reforçar as dádivas de sangue.

