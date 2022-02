Um morto e um ferido grave em tiroteio à porta de uma escola no Minnesota

Um tiroteio numa escola em Richfield, no estado norte-americano do Minnesota, provocou esta terça-feira um morto e um ferido, de acordo com as informações avançadas pelas autoridades.

As duas vítimas foram baleadas na calçada, no exterior da escola, depois do meio-dia no Centro de Educação Sul do Minnesota.

Segundo o chefe de polícia Jay Henthorne, numa conferência de imprensa, os suspeitos colocaram-se em fuga após dispararem.

Ambas as vítimas foram transportadas para o hospital mais próximo, tendo uma delas ali morrido e outra ficado em estado crítico.

As autoridades estão à procura dos suspeitos e a polícia a investigar a situação, mas determinaram que não existe, de momento, perigo às escolas próximas e à área.