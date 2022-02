Modalidade Casa Aberta para maiores de 30 anos

Passou esta terça-feira a estar disponível para todos os cidadãos com 30 ou mais anos a modalidade Casa Aberta para receber a dose de reforço da vacinca contra a covid-19.

A modalidade está disponível para os cidadãos com 30 ou mais anos que tenham completado o esquema vacinal primário contra a Covid-19 há 150 ou mais dias, "mantendo-se também para as pessoas com 18 ou mais anos que foram vacinadas com a vacina da Janssen há 90 ou mais dias", informa o comunicado dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Para ser vacinado em regime de casa aberta basta dirigir-se diretamente ao centro de vacinação, sem necessidade de qualquer tipo de marcação ou contacto prévio.

O comunicado dos SPMS destaca ainda que o Portal de Agendamento Online para vacinação possibilita, desde ontem à tarde, a solicitação do agendamento da primeira dose da vacina contra a Covid-19, de crianças dos 5 aos 11 anos, para que possam ser vacinadas nos dias 5 e 6 de fevereiro, em exclusivo para ambiente pediátrico, no local mais conveniente, de acordo com a disponibilidade e a capacidade instalada dos postos de vacinação existentes.

Recorde-se que o município de Lisboa abriu também está terça-feira a modalidade Casa Aberta para s mairoes de 18 anos.