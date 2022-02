Moses J Moseley, ator de The Walking Dead, morre aos 31 anos

Moses J Moseley interpretou o Mike sem braços e sem mandíbula, um zombie de estimação na série de terror pós-apocalíptico da TV. O ator Jeremy Palko descreveu o falecido ator como "um ser humano absolutamente gentil e maravilhoso".

Por sua vez, a atriz Addy Miller disse que estava "com o coração partido ao saber da morte dessa alma brilhante e gentil".

Outra das estrelas do programa, Melissa Cowan, escreveu no Facebook que Moseley era "verdadeiramente único e um tipo de primeira classe", e era "sempre simpático, engraçado e [tinha] um sorriso para iluminar qualquer sala".

A conta oficial do programa no Twitter também lhe rendeu homenagem.

Moseley nasceu na Carolina do Sul e mudou-se com a família para a Geórgia, onde estudou direito. Disse certa vez numa entrevista que não estava nos seus planos tornar-se ator, mas que foi abordado um dia no finald e uma aula por alguém que lhe perguntou se gostaria de aparecer em um filme. Esse filme acabou sendo Joyful Noise, de 2012, protagonizado por Queen Latifah e Dolly Parton, no qual ele foi creditado como frequentador de discoteca, o que levou a mais castings.

Começou a ter pequenos papéis em Hunger Games, Watchmen da HBO e no filme Volumes of Blood: Horror Stories de 2016. Também publicou um livro de citações e slogans inspiradores.

A agência de talentos Avery Sisters Entertainment disse num comunicado no Facebook: "Moses foi um ator fenomenal que apareceu em produções como The Walking Dead, Queen of the South e American Soul, mas MUITO mais do que isso, ele era uma pessoa INCRÍVEL! Para quem o conhecia, ele era a pessoa mais gentil, doce e generosa que já conhecemos. Sentiremos muito a sua falta!"

A agente Tabatha Minchew, da Established Artists, disse num comunicado: "Moses era uma pessoa muito talentosa, com uma luz brilhante ao seu redor. Ele fará muita falta para os seus amigos, familiares e fãs."

O site TMZ avançou que a família do ator denunciou o seu desaparecimento na semana passada e que a polícia está a investigar as circunstâncias da sua morte.