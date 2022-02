João Cancelo em Manchester até 2027

O contrato de João Cancelo com o Manchester City, que acabava em 2025, foi prorrogado durante mais duas temporadas, até 2027.

Cancelo, que foi o autor de três golos e oito assistências em 30 jogos realizados nesta temporada, disse que “o Manchester City é um clube fantástico”, mostrando-se, em declarações aos canais oficiais de comunicação do clube, estar “incrivelmente feliz por ter assinado o acordo”.

O lateral português chegou a Manchester em 2019, vindo da Juventus.

💬 "City have taken my game to another level!"



Full Joao Cancelo interview here 👇