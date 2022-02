Habitação. Preços aceleram 12,2% no terceiro trimestre de 2021

É mais um aumento confirmado dos preços das casas em Portugal. Entre julho e setembro, os preços das casas em Portugal subiram 12,2% face ao mesmo período de 2020.

A garantia é dada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que diz que, neste período, o preço mediano de alojamentos familiares em Portugal foi 1311 euros por metro quadrado. Aceleração que se verificou em 20 das 25 sub-regiões NUTS III, incluindo em duas das quatro sub-regiões com preços medianos da habitação superiores ao do país: Algarve (+10,1 p.p.) e Área Metropolitana de Lisboa (+0,8 p.p.).

Feitas as contas, neste terceiro trimestre do ano passado, a variação homóloga dos preços aumentou em oito dos 11 municípios com mais de 100 mil habitantes da Área Metropolitana de Lisboa, tendo a aceleração sido superior à verificada a nível nacional (+5,4 p.p.) em Lisboa (+11,4 p.p.) e Amadora (+6,0 p.p.).

E Lisboa continua a ser a cidade mais cara do país. “Note-se que Lisboa tinha sido o único município com mais de 100 mil habitantes a registar uma taxa de variação homóloga negativa no 1º trimestre de 2021 (-7,9%), no 2º trimestre esta taxa aumentou para +1,4% e no período em análise para +12,8%, acima da variação do país (+12,2%)”.

Assim, neste período, o preço mediano de alojamentos familiares em Lisboa foi 3592 euros por metro quadrado, valor superior ao do primeiro trimestre de 2020 (3536 euros por metro quadrado) “que era o mais elevado desde o início da série”.

Já na Área Metropolitana do Porto, apenas os municípios de Santa Maria da Feira (+3,6 p.p.) e Gondomar (+0,7 p.p.) registaram aumento da taxa de variação homóloga, ambas inferiores ao aumento nacional.