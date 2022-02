UEFA entra em batalha judicial com um restaurante devido ao nome de uma pizza

Os proprietários do restaurante Pizza Wolke, na cidade de Giessen, estado de Hesse, na Alemanha, foram surpreendidos, esta segunda-feira, ao receberem uma carta da UEFA a informar que foi interposto um processo jurídico devido ao nome de uma pizza.

Em causa está a utilização da expressão e nome da pizza "Champignons League" no menu. O orgão que rege o futebol europeu não está de acordo com as semelhanças do nome com a liga milionária - Champions League -, a maior prova de clubes do futebol europeu.

"Champignons League" é uma pizza que tem como ingrediente principal o cogumelo [champignon em francês]. Este nome criativo pode sair cara aos proprietários do Pizza Wolke, que anunciaram o caso através das redes sociais.

"Nunca esperei ter este tipo de publicidade, mas vamos ver até onde é que a UEFA vai. Nós não vamos parar de fazer a melhor piza de cogumelos", sublinhou o restaurante.

O caso com este negócio foi confirmado pela UEFA, organismo liderado por Aleksander Ceferin, à agência noticiosa alemã SSID.