Morreu ator de "The Walking Dead" Moses J. Moseley. Tinha 31 anos

O ator norte-americano Moses J. Moseley, conhecido do público pela personagem Mike na série "The Walking Dead", morreu aos 31 anos.

Segundo a imprensa daquele país, o ator terá sido encontrado morto na passada quarta-feira, junto à zona da Ponte Hudson, em Stockbridge, Geórgia. Estaria perto do seu carro. As causas da morte estão a ser investigadas pela polícia local, avança o site TMZ.

Em declarações à revista People, o empresário do ator confirmou o óbito. "Ele era amado por todos os que o conheceram. Uma luz tão brilhante na vida de todos", afirmou, ao descrever Moses como "uma pessoa incrível", "muito talentoso" e "um grande amigo".

Moses J. Moseley também contracenou em produções como 'Attack of the Southern Fried Zombies', 'Joyful Noise', 'The Internship', 'Queen of the South', 'Watchmen' e 'Blood Scroll: Horror Stories'. No entanto, o papel mais mediático foi desempenhado na série 'The Walking Dead', tendo participado no elenco entre 2012 e 2015.

O canal televisivo que produz esta série já partilhou uma publicação a prestar homenagem ao ator. "Os nossos pensamentos e orações estão com o nosso membro #TWDFamily, Moses J. Moseley", lê-se na publicação na rede social Twitter.