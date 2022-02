Aqueles que morrem ao entardecer

Avançado-centro não é arte nem ofício que se aprenda. Nasce-se avançado-centro. No campo, no trabalho, na vida e até na morte.

O meu amigo darwin pastorin, italiano de mãe brasileira, jornalista, escritor, alma-grande, dizia, no último dos seus livros, Le Partite No Finiscono Mai: “Guarda-redes é o posto mais poético, literário e romântico do futebol. Mas também com o avançado-centro não se brinca, seja ele anónimo ou ameaçador”.

Avançado-centro não é arte nem ofício que se aprenda. Nasce-se avançado-centro. No campo, no trabalho, na vida e até na morte. Já contei este episódio, mas vale a pena contá-lo outra vez: durante o Campeonato do Mundo de França, Hugo Sanchez, o mexicano que jogou no Atlético e no Real Madrid, o ginasta dos pontapés-de-circo, foi entrevistar o holandês Kluivert, então no Milan, para um canal de televisão espanhol. O primeiro não falava italiano, o segundo não entendia castelhano. Sanchez pergunta: “Es soltero o casado?” Ao que Kluivert responde candidamente: “No, sono centravanti!”

É-se avançado-centro! Querer a bola ao mesmo tempo que desprezam a sua companhia; que a exigem nos pés, no peito ou na cabeça mas que a tratam com violência no segundo imediato; os que vivem na pressa de que o jogo se conclua porque o golo é sempre a conclusão do jogo ainda que ele recomece, uma e outra, e outra vez. Era isso que eu queria dizer: como na vida.

“Se me perguntarem porque é que o avançado-centro deve morrer ao entardecer, direi que precisa de fazê-lo antes que chegue a noite e eu fique só, na casa dos mortos da qual apenas eu me lembro”, escreveu Manuel Vázquez Montalbán, catalão apaixonado pelo Barcelona.

O entardecer é uma hora mágica, digna do fascínio secular do 9.

É o momento tardio no qual se diluem os biorritmos do entusiasmo e os fins se anunciam num espaço infinito de melancolias. É o tempo em que vamos, devagarinho, deixando de ser o que fomos para recomeçarmos, ainda mais devagarinho, a ser o que ainda não somos. E a sua mensagem era, assim, difusa e perturbante: “Os avançados-centro têm a cabeça de pedra e o corpo de coral rosa e por isso de desfazem quando se atiram contra os rochedos. À sua sombra crescem os inválidos que jamais posarão para um retrato épico e sobre o seu cadáver renascem as estruturas dos vencidos da biologia”.