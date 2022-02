Maus. A sátira sobre o Holocausto proibida nas escolas do Tennessee

Numa altura em que recordamos os 77 anos da libertação do maior campo de concentração nazi, Auschwitz, na Polónia ocupada, onde foram assassinados mais de 1,5 milhões de judeus, e em que uma nova investigação pode ter identificado o traidor que revelou o esconderijo da família de Anne Frank em 1944, assinando a sentença de morte da adolescente alemã – como revela um novo livro da autora canadiana Rosemary Sullivan –, a memória do Holocausto continua bem viva.

Mas nem todas as formas de cultivar essa memória reúnem consenso. No dia 10 de janeiro, o conselho de educação do condado de McMinn, no Tennessee, votou para banir a novela gráfica Maus, de Art Spiegelman, das suas salas de aula. Segundo os membros do conselho, o livro contém material “inadequado para os alunos” uma vez que inclui “oito palavrões e um desenho de uma mulher nua”.

No livro, que em 1992 ganhou o Pulitzer de Literatura – tornando-se a única banda desenhada até hoje a conseguir esse feito – Spiegelman descreve as experiências do pai, Vladek, o prisioneiro número 175113 do campo de concentração de Auschwitz, e da mãe, outra sobrevivente do Holocausto, que acabaria por se suicidar quando o autor tinha 20 anos.

“Não precisamos de toda esta nudez” “Há uma linguagem grosseira e censurável neste livro”, defendeu Lee Parkison, diretor das escolas do condado de McMinn, de acordo com a ata da reunião. Opinião apoiada por muitos, como Tony Allman, membro do conselho escolar: “É necessário removê-lo. É vulgar e inapropriado. Não precisamos de promover este material”, frisou Allman. “Não estou a negar que foi horrível, brutal e cruel”, afirmou fazendo referência ao genocídio dos judeus perpetrado pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial. “Mas mostrar pessoas enforcadas, mostrar a morte de crianças? Por que é que o sistema educacional promove este tipo de coisas? Não é sábio ou saudável”, acrescentou. Mas Allman não se ficou pelas críticas ao livro. Também visou o autor: “Posso estar errado, mas o responsável por esta ‘arte’, não costumava fazer os gráficos para a Playboy?”.

Mike Cochran, outro membro do conselho escolar, descreveu partes do livro como “completamente desnecessárias”. “Estamos a falar de como ensinar ética aos nossos filhos… O livro começa com o pai e o filho a falar sobre a perda da virgindade do pai… Não é explícito, mas está lá”, referiu Cochran. “Não precisamos dessas coisas para ensinar história às crianças. Podemos ensinar-lhes história e podemos ensinar-lhes história gráfica. Podemos dizer-lhes exatamente o que aconteceu. Não precisamos de toda esta nudez”, defendeu.

Em resposta, uma supervisora pedagógica, Julie Goodin, respondeu: “Eu era professora de História, não há nada de bonito no Holocausto e, para mim, esta foi uma ótima maneira de retratar um momento horrível da história”, diz a ata da reunião. “Spiegelman fez o seu melhor para retratar a morte da sua mãe há quase 80 anos. É difícil para esta geração. Os jovens de hoje nem conhecem o 11 de setembro… Para mim, isto foi a sua maneira de transmitir a mensagem”, continuou Goodin.

Melasawn Knight, outro supervisor, ecoou a posição de Goodin de que a banda desenhada retrata a história como aconteceu: “Pessoas penduradas em árvores, pessoas que cometeram suicídio, pessoas que foram mortas… Mais de seis milhões de pessoas foram assassinadas!”, lembrou Knight. “Acho que o autor retrata tudo isso porque é uma história verdadeira sobre o seu pai. Está a tentar retratá-lo da melhor maneira possível com a linguagem que considera que mais se relaciona com aquela época”, acredita. “A linguagem é censurável? Claro. Mas foi esta a maneira que ele encontrou de fazê-lo”, remata.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.