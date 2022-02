A grande lição da noite de 30 de janeiro

Com uma sondagem nas vésperas das legislativas – creio que foi na terça-feira – a dar vantagem ao PSD, muitos terão pensado que os sociais-democratas estavam a ganhar terreno e que o PS estava em perda. Que poderia haver uma reviravolta surpreendente. Confesso que fui um deles.

Por mais de uma vez me ocorreu que Rui Rio podia muito bem ser a tartaruga da fábula: por todos considerado derrotado à partida, podia, passo a passo, com esforço e perseverança, chegar à meta em primeiro lugar. Só havia um senão nesta metáfora: é que António Costa não era lebre nenhuma.

O voto útil contribuiu para o desfecho – e foram muitos, sobretudo entre os grandes derrotados da noite eleitoral, que o sublinharam. Mas por que funcionou à esquerda e não à direita? Em primeiro lugar, porque apareceram à direita dois partidos muito agressivos, dinâmicos, que não se limitam a repetir mais do mesmo. A concorrência à direita era, em suma, mais feroz. Em segundo lugar, porque o PSD nunca se uniu verdadeiramente em torno do líder, e isso fez toda a diferença.

Veja-se o caso de um dos comentadores da noite eleitoral: Pedro Santana Lopes. Dizer que é um dos responsáveis pela derrota do PSD seria um exagero tremendo. Mas a sua sedição (e subsequente fundação do Aliança) depois de ter perdido as diretas para Rio é exemplar das dinâmicas de dispersão no seio do partido. E a saída de André Ventura para fundar o Chega é outro exemplo paradigmático dessa fragmentação.

Mas mesmo entre os que ficaram, muitos nunca verdadeiramente aderiram à liderança. Temos de concluí-lo face ao resultado de domingo: o PSD de Rui Rio nunca deixou de ser um partido de fação.

O mesmo se passou no CDS, com consequências ainda mais dramáticas: a incapacidade de Francisco Rodrigues dos Santos para chamar a si figuras-chave acabou por ser fatal ao líder e, pior, quiçá ao próprio partido.

Se os partidos da direita têm alguma veleidade de chegar ao poder, que a noite eleitoral de 30 de janeiro de 2022 lhes sirva de lição. A união faz a força e domingo assistimos a uma retumbante vitória da união em torno de António Costa.