Fãs acreditam que Chris Evans está em Lisboa

Chris Evans pode estar em Lisboa ou ter passado pela cidade nos últimos dias.

Os fãs mais atentos acabaram por reparar nos detalhes de um vídeo partilhado pelo ator nas redes sociais, no qual discursava para alunos e professores de uma escola da fundação judaica. Em causa está o cenário de fundo do referido vídeo, que os fãs rapidamente associaram ao hotel Ritz em Lisboa.

Os comentários dos fãs acabaram por chamar a atenção da imprensa internacional, que comparou as imagens do site oficial da unidade hoteleira com o fundo do vídeo divulgado pelo ator, revelando que os seguidores mais atentos podem mesmo estar certos.

Além disso, o vídeo adensa os rumores de que Chris Evans estará a viver um romance com a atriz portuguesa Alba Baptista, o que acaba por ser uma ótima explicação para a passagem do ator norte-americano por Portugal.