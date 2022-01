Receita: Cogumelos à Bulhão Pato

Quem tem um amigo tem tudo!

Mas quem tem uma amiga que tem um amigo, que é um gourmand por excelência tem mais ainda....

A simplicidade das receitas descomplicadas onde brilham os ingredientes frescos naturais e apetitosos, continuam a seduzir-me.

E quando em conversa surgiram os Cogumelos à Bulhão Pato, pensei logo, como é que nunca me ocorreu algo tão simples?

Adoro cogumelos e estão na minha lista de ingredientes fetiche, continuam na moda e são frequentemente indicados como substitutos da carne por reunirem grandes quantidades de proteínas e aminoácidos que o organismo não consegue produzir, além de um teor baixíssimo de gordura e versáteis na cozinha

Sabia que foram também encontrados em hieróglifos escritos há 4600 anos, registros de que os egípcios utilizavam os cogumelos em suas práticas religiosas e acreditavam que eles asseguravam a imortalidade? Constam desses documentos, que os faraós os proclamaram “comida real” e ao cidadão comum era proibido até mesmo tocá-los.

Em outros documentos também foram encontrados vestígios do seu uso por outras civilizações. Há relatos, por exemplo, de que os gregos atribuíam-lhes poderes mágicos e que os romanos os viam como "o alimento dos deuses".

A parte boa é que eles hoje são encontrados em todos os supermercados e de vários produtores locais, e são aliados de uma saúde vibrante.

Já deve haver imensas versões, mas não interessa, esta é a minha..

Cogumelos à Bulhão Pato

INGREDIENTES

- 300g Cogumelos, usei shitake, paris e Portobello, que foi o que encontrei

- 1 cebola

- 2 dentes de alho

- azeite

- 1 molho de coentros frescos

- 3 c. sopa de vinho branco

- Sal qb

- 1 limão

MÉTODO

Lave os cogumelos e corte em quartos ou laminados, assegure que o corte seja igual.

Leva a cebola e os dentes de alho, finamente picados, ao lume com o azeite até começarem a alourar. Adicione uma parte dos coentros picados, incorpore os cogumelos e mexa.

Regue com vinho branco, tape e deixe a cozinhar em lume moderado cerca de 5 minutos, agitando o tacho de vez em quando.

Polvilhe com as restantes folhas dos coentros e regue com o sumo do limão, sirva quentinho.

Notas

Recomendo que use Cogumelos Pleurotus, tem um sabor muito especial parecido com os frutos do mar.

Não lave os cogumelos frescos: eles são sensíveis e absorvem tudo facilmente. Se os lavar, eles ficam cheios de água e perdem o gosto fresco. Assim, prefira limpar bem com um pano ou papel toalha. Mas se preferir lavar, enxugue muito bem com um pano limpo para tirar toda a água.