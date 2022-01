Benfica termina negociações com John Textor

O Sport Lisboa e Benfica confirmou, esta segunda-feira, que cortou os contactos com o empresário norte-americano John Textor, que manteve durante os últimos meses.

Segundo o comunicado do Benfica enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os "contactos informais" com o empresário "não são oportunos neste momento", ao sublinhar que, da sua parte, a relação que tinha estabelecida com Textor destinava-se "essencialmente" a compreender o seu interesse na Benfica SAD, pelo que "não tiveram por objeto qualquer operação ou projeto em concreto".

"Da parte do Sport Lisboa e Benfica, esses contactos, enquadrados no âmbito das habituais interações entre o Sport Lisboa e Benfica, enquanto clube fundador e acionista maioritário, e entidades que revelem interesse na Benfica SAD, destinaram-se, essencialmente, a melhor compreender o interesse do Sr. John Textor na Benfica SAD e não tiveram por objeto qualquer operação ou projeto em concreto", explica o clube da Luz, ao afirmar que este comunicado serviu para anunciar a decisão à Benfica SAD, "para que seja divulgada ao mercado pelos meios de comunicação legalmente previstos".

Este afastamento surge pouco mais de duas semanas após John Textor - que também detém participação em clubes como Botafogo ou Crystal Palace - ter reafirmado a intenção de investir no Benfica, ainda que com um aviso: "Se não for o Benfica, estou empenhado em investir em Portugal".