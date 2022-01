Suspeito é detido após dois polícias alemães serem mortos a tiros perto de Kusel

Ao anunciar a prisão de um homem de 38 anos, a polícia disse que também tinha sob custódia um segundo homem, de 32 anos. O suspeito foi detido em Sulzbach, Sarre, pouco depois das 17h e será apresentado a um juiz de instrução em Kaiserslautern na terça-feira.

Um polícia de 29 anos e uma polícia de 24 anos foram mortos a tiros. A busca por possíveis cúmplices continuou, acrescentaram as autoridades. As estradas na área foram fechadas na segunda-feira e as autoridades pediram às pessoas que não pedissem boleia.

Alguns detalhes do incidente não são claros. Ainda há pouca informação do que aconteceu no ataque e a polícia não sugeriu um possível motivo.O jornal alemão Bild avançou que os polícias enviaram duas mensagens de rádio da estrada.

Na primeira, teriam dito que pararam um veículo suspeito e descobriram caça morta no porta-malas. Uma segunda mensagem foi enviada logo depois, acrescentou o jornal. "Eles estão atirando em nós!" disseram os oficiais, antes que o contato de rádio fosse interrompido.

Quando os reforços chegaram, a agente já estava morta, segundo os media locais. O colega morreu logo depois.

Sabrina Kunz, presidente estadual do sindicato da polícia, reagiu dizendo: "Estamos vivendo o verdadeiro pesadelo de todos os polícias", disse ela, acrescentando que estava "atordoada" com o que aconteceu.