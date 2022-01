O segredo do êxito do Partido Comunista chinês

O documento intitulado "A Missão Histórica e os Valores do Partido Comunista Chinês", divulgado pelo seu Comité Central, procura responder a esta pergunta com a seguinte síntese: "Partir do povo, depender do povo e servir o povo".

O documento, com mais de 40 mil caracteres chineses, faz um relato detalhado da luta daquele partido ao longo de um século, e inclui uma explicação profunda da filosofia, prática e realizações do PCCh no governo do país.

Particularmente relevante é a análise que o documento faz sobre a relação do PCCh com o povo chinês. A sua leitura permitirá compreender melhor de onde veio aquele partido e para onde pretende ir, tal como as razões que justificam que o governo chinês mantenha o apoio popular ao longo de tantos anos consecutivos.

Sendo um partido marxista, o PCCh nasceu da luta do povo chinês contra o domínio feudal e as invasões estrangeiras, e “servir o povo” é o seu desígnio. "Este princípio, aplicado durante todos os períodos da revolução, construção e reforma da China, permitiu ao PCCh alinhar os seus objectivos com as aspirações do povo”.

De facto, desde os cerca de 50 elementos que há um século fundaram o Partido, até aos mais de 95 milhões de membros que tem actualmente, são todos cidadãos comuns do povo chinês. Como resultado, o PCCh “ganhou uma força inesgotável e confiou no povo para ultrapassar uma dificuldade atrás da outra e alcançar uma vitória atrás da outra”.

Desde a guerra popular que expulsou os invasores, até à construção de uma nova China onde o povo é o dono do país; desde a aplicação da reforma e abertura para a construção de uma sociedade moderadamente próspera, a iniciativa e a criatividade do povo chinês foram estimuladas sob a liderança do PCCh, comprovando a verdade inquebrantável de que "o povo é o criador da História".

O rendimento nacional bruto per capita ultrapassou os 10 mil dólares; formou-se o maior grupo de rendimento médio do mundo, com mais de 400 milhões de pessoas; construiu-se o maior sistema de segurança social do mundo, e o país tornou-se um dos países mais seguros a nível planetário.

Tudo isto contribui para a felicidade e a sensação de realização do povo chinês ao cabo de um século de luta.

Assim, os chineses de hoje olham para o Mundo com um sentimento de igualdade e estão dispostos a continuar a contribuir para a paz e o desenvolvimento mundiais.