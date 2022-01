Viktor Orbán vai visitar Vladimir Putin

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, vai viajar na próxima terça-feira a Moscovo numa visita que atraiu críticas da oposição política do país.

Viktor Orbán, que desenvolveu a reputação de aliado mais próximo de Vladimir Putin dentro da União Europeia, vai estar com o presidente russo no momento em que outros líderes da União Europeia estão a tentar estabelecer uma posição coordenada sobre os movimentos ameaçadores da Rússia nas fronteiras da Ucrânia.

“Nesta situação tensa, é simplesmente uma traição ir a Moscovo”, lia-se num comunicado divulgado no domingo passado e assinado por representantes dos seis partidos da oposição do país que uniram forças para enfrentar Orbán nas eleições de abril.

Nathalie Loiseau, presidente da subcomissão de segurança e defesa do Parlamento Europeu, disse ser claro que Putin estava a tentar dividir a Europa. "Espero sinceramente que Viktor Orbán esteja ciente do que está em jogo, e que se agarre à mensagem de unidade da UE", disse, numa conferência de imprensa no final da semana passada, de acordo com os noticiários húngaros.