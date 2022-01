Costa e a sua geringonça dos tempos modernos

Foi limpinho, limpinho! Costa teve a maior vitória da vida e a maioria absoluta é inteiramente sua, disso não restam dúvidas. Também não restam dúvidas de que António Costa poderá ser o primeiro-ministro mais tempo em exercício depois do 25 de Abril, ultrapassando Cavaco Silva, que esteve quase 10 anos no poder. E agora Costa não tem desculpas para não conduzir Portugal ao nível de uma Irlanda, por exemplo, pois, depreende-se, terá a receita certa, sem necessidade de fazer cedências à extrema-esquerda. Está na hora de Costa provar que sabe fazer crescer o país, e que a população estará muito melhor em outubro de 2026, quando se realizarem as próximas eleições.

Depois da vénia a António Costa – nunca pensei que conseguisse uma maioria absoluta –, falemos dos outros vencedores da noite antes de falar dos derrotados. O Chega, é obviamente, o outro grande vencedor da noite, pois conseguiu colocar-se como a terceira força política contra tudo e contra todos. Se será bom para o país, isso é outra história que veremos mais à frente.

O mesmo se aplica ao Iniciativa Liberal, o terceiro vencedor da noite. Veremos também que contributo poderá dar ao país, ajudando ao enriquecimento de Portugal.

Agora os derrotados. Em primeiro lugar, o BE que quase desaparece em relação às últimas legislativas. Os bloquistas não perceberam que o povo até pode aceitar a traição, desde que não seja pública. Ao deitar abaixo o Governo, o BE revelou ao país que já não queria ser a amante do PS e que queria casar com os socialistas. Um erro elementar. O outro grande derrotado, como também é óbvio, foi o PCP que viu muitos dos seus militantes fugirem para o Chega, além do PS. Os resultados abaixo de Lisboa são bem evidentes. O PAN era a história de uma morte anunciada e o fundamentalismo dos animais deu nisto. Rui Rio é o maior perdedor pessoalmente, pois conseguiu levar o seu partido a uma das maiores derrotas de sempre. A demissão é natural. Por fim, já mais num registo de obituário, o CDS. Os meninos do Colégio Militar conseguiram destruir o partido. Paz à sua alma.

P. S. Uma nota curiosa. Os votos brancos foram metade dos de 2019 e os nulos também diminuíram brutalmente. Ah! E as sondagens voltaram a falhar redondamente!