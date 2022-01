CDU assume derrota e oferece convergência ao PS

Jerónimo de Sousa é o primeiro líder partidário a reagir aos resultados. O dirigente salientou que o PS tem “na mão a opção de fazer entendimentos com o PSD ou convergir à esquerda com a CDU”.

Reconhecendo "uma perda significativa de deputados e da representação institucional do PEV", Jerónimo de Sousa avançou que "a dissolução da Assembleia da República" contribuiu para a formação de um bloco central, insistindo que se "agigantou o medo" e favoreceram-se outras forças políticas "nomeadamente, as reacionárias".

"Saudamos todos os homens e mulheres, particularmente, os muito jovens", afirmou, indicando que tanto os militantes do partido como simpatizantes, a Juventude Comunista eos eleitores são saudados pelo partido. "Reafirmamos a importância para o presente e o futuro da CDU, integrando a intervenção democrática".

Jerónimo de Sousa acrescentou igualmente que este resultado é fruto da “bipolarização” que “beneficiou o PS apesar da postura de fuga”. “O momento agora é de saber quais as opões que se colocam ao país. Se perspectivas de uma política capaz de enfrentar problemas ou se, pelo contrário, prevalecem as intenções de manter adiada essa resposta em benefício do grande capital”, explicou.

“Em relação a esta batalha e resultados, permitam-me que vos diga que as vitórias nunca nos descansam e as derrotas nunca nos tombam”. “Claro que é uma perda, não estamos propriamente felizes, embora estejamos conscientes da dureza com que travámos esta batalha”, afirmou o secretário-geral do PCP.