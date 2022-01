António Costa criticado por acompanhar a mulher às urnas

Apesar de António Costa já ter colocado o seu boletim nas urnas no passado domingo, hoje não quis ficar calado e arranjou forma de falar ao país de uma maneira que parecesse casual. Fê-lo enquanto acompanhava a sua mulher na ida às urnas. Os internautas não gostaram: perceberam a ‘jogada’ e caíram-lhe em cima.

É que o lugar onde a sua mulher foi votar – Escola Parque Silva Porto, em Lisboa – estava recheado de jornalistas à espera do secretário-geral do PS, algo que foi ironicamente visto como uma “agradável coincidência” por parte de alguns utilizadores do Twitter. Ao i, Pedro Schuller, Ao i, Pedro Schuller, deputado municipal do movimento Aqui há Porto e membro da Comissão Executiva da IL, nota não ter achado a ação “correta”, considerando-a uma “desculpa para fazer campanha política”. “E os média vão atrás da cantilena. Está a usar os meios que tem à disposição para fazer campanha”. Além da reflexão pessoal, faz, também, uma política: “isto só vem provar que o dia de reflexão é inútil havendo votos antecipados e havendo estas jogadas no próprio dia das eleições”.

No Twitter, os comentários foram mais afiados: “Olha que agradável coincidência a mesa de votos da primeira-dama estar cheia de jornalistas à porta”, comentou um utilizador. “Que sorte. Os jornalistas até adivinharam que ia passear os cães e acompanhar a esposa. Se os outros candidatos forem acompanhar as/os esposas/os e passear os gatos, podem falar novamente aos jornalistas adivinhos que lá estarão?”, notou outro. “Devia ter vergonha de colocar este post, depois de ter votado antecipadamente a semana passada. Mas creio que isso é coisa que não lhe assiste…”, atirou um terceiro.

Aos jornalistas, com os seus cães deitados a seu lado, António Costa notou esperar que "todas as pessoas se sintam seguras para exercer o seu direito de voto", acrescentando que hoje é "o dia da festa da democracia, em que cada um decide o futuro do país".