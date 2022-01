TAP. Empresa obrigada a reintegrar trabalhadores, diz sindicato

O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a suspensão do despedimento de vários pilotos da TAP. Em causa está o despedimento colectivo levado empresa devido à crise provocada pela pandemia, no entanto, a maioria dos trabalhadores envolvidos avançaram com providências cautelares nos tribunais.

O Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil (SPAC) já confirmou “a existência de vários pilotos envolvidos no processo de despedimento coletivo da TAP, com decisões de providências cautelares no sentido da reintegração na empresa, resultado do recurso ao Tribunal da Relação, decisões essas que não foram cumpridas até ao momento”. E garante que “está a acompanhar com preocupação e apreensão a situação e fará tudo o que estiver ao seu alcance para a reposição da legalidade, como se pretende num Estado de direito”.

De acordo com o tribunal. a companhia de aviação não cumpriu todas as regras previstas para os despedimentos coletivos e diz que um dos principais problemas está relacionado com o facto de terem sido determinados pilotos no processo de despedimento em detrimento de outros. “É imperioso que se consiga estabelecer o necessário nexo entre a situação particular do trabalhador e os critérios definidos”, detalha a decisão.

E o trabalhador tem de perceber a razão que levou ao seu despedimento, acrescentando que não basta apresentar como justificação os prejuízos da empresa nos últimos anos nem os critérios genéricos utilizados, sem referir, em concreto, o caso de cada trabalhador: “não é possível em face da decisão aferir se os critérios de seleção foram devidamente aplicados”.

Companhias desesperam por slots

A pandemia está também a provocar uma verdadeira dor de cabeça às empresas de aviação, no que diz respeito à manutenção de slots, que têm de utilizar pelo menos 80% das respetivas faixas horárias de descolagem e aterragem nos aeroportos se quiseram mantê-las na temporada seguinte.

Mas confrontadas com a ameaça de perder direitos, há companhias aéreas a realizar “voos fantasma”, sem passageiros, provocando danos ambientais e desperdício de recursos.

De acordo com os últimos dados da Greenpeace estão a ser realizados mais de 100 mil “voos fantasmas” – que descolam quase vazios – na Europa. Este tráfego aéreo, afirma a organização, está a ser muito prejudicial para o clima, provocando emissões equivalentes às emissões anuais de mais de 1,4 milhões de carros, ou de 2,1 milhões de toneladas de gases de efeito estufa. “Voos fantasmas inúteis e poluentes são apenas a ponta do iceberg”, afirma Herwig Schuster, porta-voz da campanha Mobilidade Europeia para Todos da Greenpeace. “Seria irresponsável da parte da UE não acabar com os voos fantasmas e não proibir voos de curta distância onde há uma conexão ferroviária razoável”, acrescenta.