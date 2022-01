Nas últimas 24 horas foram administradas mais 84.013 doses de reforço da vacina contra o novo coronavírus, segundo dados veiculados no relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS). Atualmente, 4.865.254 pessoas já receberam a dose de reforço; 8.790.758 têm a vacinação inicial completa, mais 1.782 do que no sábado.

Importa referir também que, nesta janela temporal, foram vacinadas 11 crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 11 anos. Desde o início do processo de inoculação desta faixa etária, 301.056 menores foram vacinados.

Por outro lado, 93% da população acima dos 80 anos já foi inoculada com as três doses (vacinação primária e reforço). Na faixa etária seguinte, a percentagem é de 95%, entre os 60 e os 69 anos de 88% já receberam dose de reforço e entre os 50 e os 59, 73%.