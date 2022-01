Líder do Bloco de Esquerda já votou em Vila Nova de Gaia

A coordenadora do Bloco de Esquerda votou este domingo pelas 9h36 na Escola Secundária Almeida Garrett, em Vila Nova de Gaia.

Catarina Martins agradeceu às milhares de pessoas que estão nas mesas de voto e garantem a segurança dos que vão votar, apelando ainda "a todas as pessoas para virem votar".

"É preciso que venham todos venham votar e não se esqueçam do voto", referiu a bloquista referindo que está tudo preparado para que toda a gente vá votar, incluindo quem se encontra em isolamento.

"Na democracia ninguém está dispensado", reiterou Catarina Martins, garantindo que "o voto é seguro".

"O único papel que eu devo ter hoje é o de apelar ao voto", concluiu líder do Bloco de Esquerda, adiantando que passará o dia com a família e que estará, ao final do dia, em Lisboa.