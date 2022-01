EM DIRETO | Afluência às urnas pelas 12h00 era 5% superior ao verificado em 2019

Chegou o dia das eleições legislativas. Pelo meio dia a afluência às urnas era de 23,7%, mais 5% do que aquilo que se verificou em 2019. Além disso, já votaram todos os líderes dos principais partidos, tirando André Ventura, já tendo votado também Marcelo Rebelo de Sousa. Há cerca de 1,2 milhões de portugueses em isolamento mas, pela primeira vez desde que o mundo se encontra em pandemia, poderão votar, preferencialmente entre as 18h00 e as 19h00. Acompanhe aqui os momentos mais importantes do dia.