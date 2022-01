EUA anunciam envio de tropas para o Leste europeu

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou este sábado que vai enviar tropas norte-americanas para o Leste europeu, na sequência das tensões vividas em território ucraniano.

No início da semana, o Pentágono já tinha destacado cerca de 8.500 soldados norte-americanos com destino à Europa, com o objetivo de aumentar as forças militares dada a aproximação da Rússia à fronteira com a Ucrânia.

Contudo, o chefe de Estado norte-americano salienta que os novos militares que vão viajar até à região "não serão muitos".

A porta-voz do Conselho Nacional de Segurança da Casa Branca relembrou que Biden avisou o presidente ucraniano, Volodimir Zelenskii, que "há uma possibilidade concreta de que os russos possam invadir a Ucrânia, em fevereiro".

Esta manhã, a Rússia também anunciou o fim dos exercícios no distrito militar oeste (DMO), que abrange áreas de fronteira com a Ucrânia, Bielorrússia, países Bálticos e Finlândia, bem como a retirada destas unidades, que deverão retornar aos seus quartéis.