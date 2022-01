Biden visita local onde ponte desabou nos EUA | FOTOGALERIA

Uma ponte rodoviária colapsou, esta sexta-feira, dia 28 de janeiro, em Pittsburgh, na Pensilvânia, provocando vários feridos. O desabamento ocorreu no mesmo dia em que o Presidente norte-americano, Joe Biden, se ia deslocar à cidade para apresentar os principais projetos de infraestruturação do país. Ainda assim, Biden não cancelou a deslocação e esteve no local do acidente. Veja as imagens. (AFP)