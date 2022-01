Bird vai oferecer viagens de trotinete para ir votar nas legislativas deste domingo

Se a deslocação era uma desculpa para não ir votar nas eleições legislativas este domingo, 30 de janeiro, a BIRD pode ter encontrado a solução para o seu problema. A empresa de transporte de veículos elétricos vai oferecer viagens nas suas trotinetes para ajudar as pessoas a deslocarem-se de e para os locais de voto.

Em comunicado, a BIRD explica que, para tal, os utilizadores apenas precisam de introduzir o código “VOTO22” na sua aplicação e “automaticamente são-lhes oferecidas 2 viagens de 15 minutos cada, para que possam deslocar-se de e para as urnas de voto de uma forma segura e sustentável”.

A medida vai facilitar a vida a quem for votar em 10 localidades na quais a BIRD opera: Braga, Cascais, Coimbra, Évora, Faro, Lisboa, Maia, Porto, Tomar, e Vila Nova de Gaia.

“A votação é um dos nossos direitos mais fundamentais enquanto cidadãos, por isso queremos garantir aos portugueses uma forma segura de chegar às mesas de voto no dia das eleições. Por outro lado, a falta de acesso aos transportes não deve impedir nem proibir ninguém de ir votar. Nas últimas eleições autárquicas, a abstenção foi de 46,4%, menos 14,4% do que nas anteriores eleições presidenciais, em que também oferecemos viagens. Na BIRD encaramos com a máxima seriedade a nossa responsabilidade de proporcionar mobilidade a todos e, por isso, estamos profundamente satisfeitos por poder, com esta medida, ajudar as pessoas a votar”, disse David Bento, diretor de operações da BIRD para o Sul da Europa, citado na mesma nota.

A empresa, fundada em 2017, fornece uma frota de trotinetes elétricas partilhadas em mais de 350 cidades por todo o mundo e disponibiliza os seus produtos para compra.