Ponte desaba nos EUA antes de visita de Biden e faz vários feridos

Várias pessoas ficaram feridas esta sexta-feira na sequência do desabamento de uma ponte rodoviária coberta de neve em Pittsburgh, na Pensilvânia, cidade onde o Presidente norte-americano, Joe Biden, vai apresentar os principais projetos de infraestruturação do país.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram vários condutores e veículos, incluindo um autocarro de passageiros, presos no local do incidente.

De acordo com os serviços de emergência da cidade, pelo menos três feridos, sem correrem risco de vida, foram transportados para o hospital. Também a imprensa internacional dá conta da existência de pelo menos uma dezena de feridos.

Depois de ser informado sobre o colapso da ponte, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, assegurou que Biden manterá a agenda, apesar do incidente.

Segundo o programa divulgado pela Casa Branca, Biden irá apresentar esta tarde a estratégia desenvolvida para “reforçar as cadeias de abastecimento do país, revigorar o setor industrial, criar empregos bem remunerados e protegidos por sindicatos e construir uma nova América, através da Lei de Infraestruturas”.

UPDATE 4: Three people were transported to the hospital with non-life-threatening injuries.

USAR is being deployed to ensure there are no victims under the collapsed bridge. https://t.co/NfXo7MN3lx