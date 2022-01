«Conseguimos! A aprovação do Orçamento é o primeiro passo para a verdadeira mudança em Lisboa». Foi desta forma que Carlos Moedas comentou ao Nascer do SOL a aprovação do seu primeiro Orçamento para a Câmara Municipal de Lisboa. O documento foi ontem aprovado em Assembleiqa Municipal com os votos a favor da coligação ‘Novos Tempos’ e IL, os votos contra do BE, PCP, Livre, PEV, Chega e independentes e as abstenções de PS e PAN.

O autarca, na apresentação do documento à Assembleia Municipal, apontou para uma «mudança tranquila» na cidade, mediante um orçamento com «compromissos que ainda resultam do passado», mas também algumas das principais propostas que avançou durante a campanha, das quais destacou os transportes públicos gratuitos para estudantes e maiores de 65 anos, o desconto nas tarifas da EMEL para residentes, o seguro de saúde para idosos carenciados e a devolução de uma maior percentagem de IRS. «Estamos a cumprir com os lisboetas», apontando o orçamento como um exemplo do diálogo que quer «manter durante estes quatro anos».

O Orçamento prevê uma despesa de 1,16 mil milhões, ligeiramente superior à do ano anterior (1,15 mil milhões), estando ainda previstos 13 milhões a fundo perdido para o programa Recuperar+ e a devolução de 3% de IRS aos habitantes de Lisboa.