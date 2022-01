Chegou a Hora!

Hoje é o último dia de campanha destas eleições legislativas. No domingo os portugueses serão chamados a eleger os 230 deputados da Assembleia da República e é desta composição que sairá o próximo Primeiro-Ministro e o novo Governo de Portugal.

O nosso sistema de partidos do pós-25 de abril tem-nos mostrado que apesar do sistema ser multipartidário, existem apenas dois partidos de governo, o PSD e o PS.

Estas eleições legislativas são as mais disputadas dos últimos anos, dado que os dois principais partidos se encontram, segundo as sondagens divulgadas, separados por margens muito curtas, o que nos leva a considerar que todas as hipóteses são possíveis.

As últimas sondagens dão uma vitória ao PS, mas tudo pode acontecer. Rui Rio fez uma boa campanha, e por mérito próprio encontra-se em condições de vencer as eleições. Não nos podemos esquecer o que aconteceu a 26 de setembro de 2021, em Lisboa, onde Carlos Moedas venceu contra todas as sondagens. Por vezes a história repete-se!

As hipóteses com as quais podemos contar no próximo domingo são quatro:

A vitória do PSD sem maioria absoluta; A vitória do PS sem maioria absoluta; A vitória do PS com maioria à esquerda; A vitória do PSD com maioria à direita;

Como já fez anunciar António Costa, em caso de derrota do PS, sairá. E agora? Deixará o PS, o PSD governar? Ou não abdicará do poder e vai tentar ensaiar uma nova geringonça?

Os portugueses, com certeza, não iriam compreender o porquê de um governo apoiado pelo PCP e pelo BE, afinal, foram estes partidos que nos levaram às eleições antecipadas, com tudo o que isso representa para o país, quer em termos económicos, quer de decisões determinantes, como por exemplo, o atraso na execução do Plano de Recuperação e Resiliência.

A solução mais moderada e que melhor serve o País, neste momento, estando convencida que é também a solução que o Presidente da República procurará patrocinar, é a que Rui Rio tem vindo a propor, quem perder as eleições deve deixar o vencedor governar, com a garantia de acordos nas matérias estruturantes para o país (justiça, segurança social, saúde, etc), isto em nome do interesse nacional.

Para acicatar mais a situação, soube-se ontem que o FED (Banco Central dos Estados Unidos) vai fazer subir as taxas de juros nos Estados Unidos da América, como forma de combater a inflação, bem como a diminuição de compra de dívida. De acordo com alguns economistas da nossa praça, este fenómeno irá obrigar a que o BCE (Banco Central Europeu) adote um comportamento semelhante.

A Alemanha será o primeiro país europeu, a pressionar o BCE para que aconteça, também na Europa, a subida das taxas de juros.

Estas alterações, terão certamente, impacto a curto prazo na nossa economia, pois, somos um país da periferia e com uma dívida pública elevada. Estima-se que só tenhamos capacidade de suportar uma subida das taxas de juros até 2%, tudo o que for acima desse valor, colocará Portugal, novamente numa possível rotura económico-financeira, que tornará inevitável o regresso da austeridade.

Ora, se ficarmos novamente perante uma situação de austeridade, cenário que nenhum partido abordou na campanha eleitoral, uma vez que, todos eles apresentaram medidas de redução de impostos e tantas outras de aumento da despesa, com quem poderemos contar?

Caso o PS vença as eleições e consiga governar com uma maioria de esquerda, estarão o PCP e o BE dispostos a viabilizar as medidas que decorrem de uma situação de austeridade? O BE e o PCP estarão sentados com uma nova Troika?

A resposta parece ser óbvia, estes partidos não permitirão que se aprovem medidas de austeridade no Parlamento, o que levará à dissolução da Assembleia da República, tal como aconteceu no governo de José Sócrates.

Este é só mais um facto que vem demonstrar que a bem do interesse nacional, o que melhor serve o país neste momento, é a existência de um governo liderado pelo partido vencedor e suportado no Parlamento, medida a medida pelo outro grande partido.

Mas antes de se colocar todas estas hipóteses no prato da balança, é necessário que cada um de nós, no domingo, cumpra a nossa parte, e vote, para que a abstenção não seja novamente a vencedora deste ato eleitoral.