GNR recupera 250 litros de combustível e quatro motoserras furtadas num armazém no Fundão

Um homem de 39 anos foi constituído, esta quarta-feira, arguido por furtar 250 litros de combustível e diverso material de um armazém no Fundão, no concelho da Covilhã. O material foi recuperado pela Guarda Nacional Republicana (GNR), numa operação que mereceu o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Fundão.

Depois de receber uma denúncia, no início do mês de janeiro, a dar conta de um furto de equipamentos agrícolas, "com recurso a arrombamento", num armazém no Fundão, a GNR efetuou diligências policiais para localizar e intercetar o suspeito, recuperando assim os bens furtados, explicam os militares num comunicado divulgado hoje.

Através de uma busca domiciliária e uma busca em veículo, a força de segurança recuperou "250 litros de combustível, quatro motosserras e um televisor" e apreendeu ainda um veículo. Este material será entregue ao legítimo proprietário, afirma a GNR.

O homem, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial do Fundão.