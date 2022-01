Mogadouro. GNR apanha recluso evadido da cadeia após assalto a residência

A GNR, através do Posto Territorial de Mogadouro, deteve, na passada terça-feira, um homem, de 48 anos, que se encontrava foragido do Estabelecimento Prisional de Izeda.

Em comunicado, esta quinta-feira, a força de segurança explica que, “na sequência de um alerta de evasão do suspeito desde a sua saída precária no período festivo do natal”, a GNR apurou que “o homem fazia a sua rotina acompanhado por uma mulher de 31 anos, e que só ao anoitecer apareciam junto das localidades do concelho” de Mogadouro.

No decorrer das diligências policiais, os suspeitos foram localizados e intercetados pelos militares GNR, no momento que em “transportavam material furtado”, que tinha sido subtraído de uma residência.

Segundo a GNR, este material foi “restituído ao seu legitimo proprietário”.

O evadido foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Izeda e a mulher foi também ela detida. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Mogadouro.