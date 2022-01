Ex-jogador do Famalicão detido após tentar entrar com arma em jogo

A polícia uruguaia deteve, esta quarta-feira, o futebolista Nicolás Schiappacasse, que passou pelo Famalicão na época 2019/20.

A detenção ocorreu horas antes do jogo de preparação entre o Peñarol e o Nacional, em Maldonado, numa operação policial junto ao estádio Domingo Miguel Burgeño.

Segundo o jornal El Observador, o futebolista, de 23 anos, estava na posse de uma arma e munições que iria ser entregue a um adepto do Peñarol. A confirmar-se, Schiappacasse arrisca uma pena de seis anos na prisão por tráfico de armas.

Sublinhe-se que o jogador não iria participar no encontro devido a uma lesão, mas encontrava-se vestido com a roupa do Peñarol, clube ao qual está vinculado.

Além do internacional uruguaio foram ainda detidas outras três pessoas.