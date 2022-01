Papa Francisco pede a pais de crianças homossexuais que as apoiem

O Papa Francisco incentivou, esta quarta-feira, os pais de crianças homossexuais a apoiá-las, em vez de condenar a sua orientação sexual.

As declarações de Francisco surgiram numa altura em que falava sobre as dificuldades enfrentadas na criação dos filhos, durante uma audiência geral, no Vaticano.

“Pais que veem orientações sexuais diferentes nos filhos, lidem com isso e acompanhem os filhos, e não se escondam no comportamento de condenação (…) a esses pais, eu digo que não se espantem (...) nunca devem condenar um filho”, disse o sumo pontífice.

Recorde-se que Francisco já tinha defendido que as pessoas homossexuais deveriam ser aceites pelas suas famílias e, embora a Igreja Católica não aceite o casamento entre pessoas do mesmo sexo, pode apoiar a união civil entre estas.