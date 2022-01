Rui Tavares. "Faz falta ter vários partidos representados no Parlamento"

Rui Tavares mostra-se otimista à possível reentrada no Parlamento, pelo menos, tendo em conta o que as sondagens indicam. No entanto, reconhece que para o Livre “meio ponto a mais ou meio ponto a menos faz uma diferença muito maior” face a outros partidos maiores e que poderá fazer a diferença entre eleger um grupo parlamentar ou não eleger qualquer deputado, tal como aconteceu em 2015. Defensor de uma maioria à esquerda, que seja plural, acredita que só assim é possível afastar uma maioria de direita. E não tem dúvidas: “Os nossos concidadãos querem é ter várias vozes representadas no Parlamento, umas com as quais concordam mais, outras com as quais concordam menos, mas que saibam trabalham em conjunto. Esse sentido de responsabilidade e essa visão do futuro faltou nesta legislatura, infelizmente”. O líder do Livre foi o responsável por colocar em cima da mesa temas, como o projeto piloto do Rendimento Básico Incondicional (RBI) e, apesar de admitir que houve uma tentativa por parte dos outros partidos em caricaturar a medida, reconhece que serviu para discutir o tema.

Rui Tavares prefere falar do futuro e o que defende para o país, mas acabou por reconhecer que a saída de Joacine Katar Moreira do partido, deixando o Livre de ter representação parlamentar, acabou por comprometer os planos que tinha nesta última legislatura.



O que espera das eleições? Acredita que o Livre pode voltar a ter representatividade no Parlamento?

O Livre está numa fasquia e também na média dos resultados anteriores, o que nos permite pensar na reentrada no Parlamento, eventualmente com um grupo parlamentar, porque há sondagens que indicam essa possibilidade: com a eleição de deputados em Lisboa e no Porto. Mas também é preciso termos um sentido do realismo nesta fasquia, em que no Livre meio ponto a mais ou meio ponto a menos faz uma diferença muito maior do que em outros partidos que estão mais à frente nas sondagens. Com meio ponto a mais elegemos de certeza um grupo parlamentar, meio ponto a menos podemos não eleger e pode repetir-se o que nos aconteceu em 2015. Ou seja, de haver sondagens que nos dão como eleitos e depois no dia das eleições, isso não se verificar. A maneira de evitar que isso aconteça é que todos que querem votar no Livre votem no partido e não se deixem de levar à ultima da hora.

