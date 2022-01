Soldado ucraniano abre fogo em fábrica militar e faz cinco mortos

Um soldado da Guarda Nacional da Ucrânia abriu fogo numa fábrica militar, esta quinta-feira, em Dnipro, provocando cinco mortos e cinco feridos.

Segundo revela um comunicado do Ministério do Interior ucraniano, o tiroteio ocorreu na madrugada desta quinta-feira, por volta das 03h40 (hora local), na fábrica de mísseis Pivdenmash (Yuzhny Machine-Building Plant Yuzhmash), durante a entrega de armas aos guardas no início dos turnos.

O atirador, que nasceu em 2001, ainda se colocou em fuga, mas acabou por ser detido. Não são ainda conhecidas as motivações do crime.

No Facebook, o vice-ministro do Interior da Ucrânia, Anton Gerashchenko, esclareceu que vai ser investigado qual “foi o motivo para cometer um crime tão terrível” e que vai ser analisado se o militar, identificado como Artem Ryabchuk, estava a enfrentar “pressão psicológica” na equipa.

A fábrica em questão produz e testa materiais relacionados com defesa, aeronáutica e agricultura.