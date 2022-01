PAN. Pela boca morre o peixe

Na campanha eleitoral temos assistido a situações verdadeiramente hilariantes, já para não falar da novela da bicharada dos candidatos. Se havia dúvidas de que os políticos – alguns – são capazes de dizer tudo e o seu contrário, ficámos conversados nessa matéria. O exemplo máximo talvez tenha sido dado por António Costa a propósito da rábula da maioria absoluta e do ressuscitamento da geringonça. Mas também houve quem tenha anunciado subsídios a torto e a direito, e não foi só um responsável político; nacionalizações, fazendo-nos regressar a 1975; ou quem tenha fugido de certas áreas das praças que visitou. Neste capítulo chegou a ser cómico ver a líder do PAN, Inês Sousa Real, a fugir das bancas do peixe e da carne, pois não quis ouvir das boas das bocas afiadas dos mercados. Quando se aproximam as eleições é natural que as redações recebam denúncias anónimas a atacar este ou aquele personagem em concreto. Há mesmo quem recupere histórias com longos anos e que as traga agora à baila. Investigámos várias, mas não me custa nada dizer que há um partido que deve ter sido minado por dentro ou de alguém próximo, pois as denúncias que nos chegaram eram de quem conhecia muito bem os dossiês em causa. Foi há mais de dois meses que trouxemos as histórias rocambolescas dos túneis/estufas das empresas de Inês Sousa Real. Primeiro, enviaram-nos uma carta com fotos e vários dados concretos, que nós investigámos, tendo feito o contraditório. Na semana seguinte chegou-nos outra carta, com mais dados, nomeadamente da história da zona de caça associativa – que supostamente serve para “controlar” a população de javalis, permitindo que se matem uns tantos para que não destruam as explorações agrícolas –, das abelhas importadas e do plástico usado, além da história das participações vendidas a familiares. É óbvio que alguém quis pôr a nu as contradições da líder do PAN e enviou vasta documentação para os jornais. Digamos que pela boca morre o peixe e Inês Sousa Real foi a grande vítima destas eleições.