Sporting vence Santa Clara e conquista lugar na final da Taça da Liga (2-1)

O Sporting está na final da Taça da Liga, onde enfrentará o Benfica, depois de bater o Santa Clara na meia-final, por 2 a 1.

O emblema açoriano começou melhor e inaugurou o marcador aos 32 minutos, pelos pés de Lincoln. Pouco durou a felicidade dos insulares, já que, aos 40 minutos, Mikel Villanueva acertou na própria baliza e presenteou o Sporting com o golo do empate.

Ao fim dos primeiros 45 minutos, o marcador mantinha-se em igualdade a uma bola, e ficava tudo em aberto.

Eis que, aos 65 minutos, Sarabia completou a reviravolta 'leonina', ao converter uma grande penalidade cedida por Rui Costa, fazendo o 2-1. O corte irregular do jogador do Santa Clara custou-lhe a expulsão do jogo, deixando a equipa açoriana com apenas 10 jogadores em campo.

O 2-1 manteve-se até ao fim da partida e foi o suficiente para garantir a vitória ao Sporting, que conquistou assim um lugar frente ao Benfica na final da Taça da Liga, que se joga no sábado, dia 29 de janeiro, a partir das 19h45, no Estádio Municipal de Leiria.