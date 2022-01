Homem de 54 anos morre em acidente de trabalho em Pombal

Um homem de 54 anos morreu esta quarta-feira num acidente de trabalho em Pelariga, no concelho de Pombal, adiantaram fontes da Proteção Civil à agência Lusa.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, o alerta para o acidente, numa obra, foi dado pelas 14h14, tendo acorrido ao local, bombeiros, INEM e GNR, com um total de oito operacionais com quatro veículos.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Pombal, Paulo Albano, adiantou que a vítima mortal estava na construção de uma casa de habitação.