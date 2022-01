"Onde está Silvina?". Um documentário sobre violência, alcoolismo e solidão

“Onde Está Silvina?” é um “falso documentário”, em 4 episódios, com exibição online, estando já os três primeiros episódios disponíveis tanto no youtube como no site ondeestasilvina.com.

Silvina Godinho é uma personagem criada por Melânia Gomes e Mário Redondo, sendo que o documentário aborda temas que preocupam a atriz, como as fake news, a solidão na velhice, a saúde mental, o abuso no seio familiar e os traumas associados.

"O falso documentário “Onde Está Silvina?” explora, tanto na forma como no conteúdo, a problemática da “pós-verdade”: um tempo em que uma convicção obsessiva, por mais absurda que seja, vale tanto como um estudo científico; um tempo em que as teorias da conspiração parecem ter vindo preencher o espaço deixado vazio pelo recuo das utopias religiosas e políticas; um tempo em que fomos deixados por nossa conta, a tentar separar o trigo-“news” do joio-“fake”", lê-se num comunicado enviado ao Nascer do Sol.

O meio de divulgação também não é inocente, uma vez que é nas redes sociais que está o "terreno fértil desta era de “pós-verdade”, com as suas incontáveis “câmaras de eco”, tribalização crescente e algoritmo manipulador…", lê-se na nota.

O terceiro episódio conta com a participação da ativista Francisa de Magalhães Barros, que foi convidada para falar sobre a violência doméstica e as suas vertentes.

O quarto e último episódio desta série documental será publicado a 31 de janeiro.