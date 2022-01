Jerónimo de Sousa ataca PS no primeiro dia de volta à campanha

Jerónimo de Sousa regressou esta quarta-feira à campanha eleitoral do CDU depois de, no passado dia 13, ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica de urgência. No primeiro dia do seu regresso, o secretário-geral da CDU discursou na Moita, no distrito de Setúbal, e acusou o primeiro-ministro António Costa de abrir a porta à direita, criticando um Bloco Central que diz fazer-se notar com as conversas dos últimos dias.

"Quem abre a porta à Direita é António Costa com estas conversas que tem tudo ultimamente", enfatizou.

Jerónimo começou por dizer que "há quem use todos os truques e manhas para fazer crer que nestas eleições tudo se decide entre o PS e o PSD", ignorando o PCP ou o PEV.

Numa crítica a um possível Bloco Central, o líder dos comunistas salienta que manter o PS ou o PSD no poder é manter "no essencial as mesmas políticas sem solução para os problemas nacionais".

"Foi com esse objetivo que se engendraram estas eleições, para que não haja soluções e se volte ao passado que tem condenado o país ao atraso", apontou ainda.

"Veja-se como Rio e Costa falam, para lá dos seus encenados confrontos. Rio a oferecer-se para dar uma mão ao PS, e Costa a anunciar a sua disponibilidade para negociar Orçamentos de Estado com o PSD", sublinha ainda o secretário comunista. "Tudo feito para fugir à influência do PCP e do PEV", acrescenta.