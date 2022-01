Luís Gomes. "Faz-me comichão ouvir que o PSD é um partido de Direita"

Se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia”, dizia Tolstoi. Luís Gomes deve tê-lo lido, tal é a sua dedicação a falar sobre a sua região – o Algarve – e só depois do país. Foi desse Algarve que partiu, em direção ao Tagus Park, para conversar com o i.

A viagem para sul deverá começará a ser mais rotineira de ora em diante: é que Luís Gomes é o cabeça de lista do PSD em Faro, e só uma hecatombe eleitoral poderá fazer com que não ganhe lugar no Parlamento. Para o Algarve voltou, concluindo assim o ensaio do que será a sua prática futura: de sexta a terça-feira no Algarve, à semana em S. Bento.

Mas é precisamente esse centralismo lisboeta que quer combater, como acérrimo defensor da regionalização que é. A sua força local pede, também, círculos uninominais, uma proposta que levará à Assembleia da República e que encontra alento no programa do seu PSD. PSD esse que não é de direita, afirma, e que deve ser “ao centro”.

Luís, esse, diz-se de “centro-esquerda”, daí ter levado 300 pessoas a Cuba para serem operadas às cataratas. “O SNS de Cuba funciona muito melhor do que o português”, regista. Dentro do partido trata alguns colegas por “camarada”, ainda que não Rui Rio – porque não tem “essa confiança”. Nas horas vagas canta, mas, garante, não irá para o Parlamento “dar música aos portugueses”.

Será quase de certeza eleito para a Assembleia da República (AR). Estando lá, que soluções apresentará para melhorar a vidas dos pobres?

Procurarei intervir em problemas claros que existem em Portugal. Na área do ordenamento, que é a minha especialidade, temos um sistema de planeamento de gestão e território que está completamente ultrapassado. E isso requer uma grande reforma administrativa. Hoje temos uma política económica que é fundamentalmente feita numa matriz de Excel e que devia passar para o território. Aquilo que é o nosso modus operandi – o funcionamento das cidades, vilas, regiões – não consegue absorver os objetivos da política económica. Eu gostaria muito de intervir neste sentido.

E assim conseguirá melhorar a vida dos pobres?

Conseguirei com certeza: se tivermos melhor performance económica conseguiremos redistribuir riqueza e dar soluções às pessoas que não têm capacidade para ter qualidade de vida. E isso também passa pela saúde, ou seja, um acesso de qualidade ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). O Algarve, por exemplo, é uma catástrofe nessa matéria. Temos 82 mil pessoas sem médicos de família, o que perfaz mais 24% de pessoas sem médico de família face ao ano anterior. É importante colocarmos o dedo na ferida. Isto não é um problema só deste governo: tem sido crónico de todos.

