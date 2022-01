Costa diz que PIB cresceu 4,6% em 2021 antes do INE divulgar dados

António Costa disse esta terça-feira que a economia portuguesa cresceu 4,6% em 2021, um valor inferior ao projetado anteriormente pelo Governo, que era de 4,8%. O secretário-geral do PS antecipou os números numa arruada em Coimbra, no âmbito da campanha eleitoral.

“Os portugueses sabem que tivemos de enfrentar uma pandemia [da covid-19] e estamos ainda a lutar contra essa pandemia. Apesar da pandemia, o país já cresceu no ano passado 4,6% e voltou a convergir com a União Europeia”, declarou o líder socialista.

Note-se que o Instituto Nacional de Estatística ainda não divulgou os dados referentes ao quarto trimestre de 2021, o que só deverá acontecer após as eleições legislativas, de dia 30 de janeiro.

Em outubro, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2022, o Governo estimou que o crescimento económico em 2021 seria na ordem dos 4,8%.

António Costa destacou ainda que “todos os organismos internacionais que fazem previsões económicas estimam que o país vai crescer 5,8%” este ano.