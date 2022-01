Instituto do Sangue apela a dádivas

O Instituto Português do Sangue da Transplantação (IPST) apelou, esta terça-feira, a todos os potenciais dadores que façam a sua dádiva de sangue, “numa altura particularmente exigente para a manutenção das reservas em níveis estáveis” devido à pandemia de covid-19.

Em comunicado, o IPST refere que “a evolução da pandemia, nomeadamente o elevado número de contágios das últimas semanas e respetivos isolamentos profiláticos, têm conduzido a uma grande dificuldade em manter estáveis as reservas de componentes sanguíneos”. Em simultâneo, “as habituais infeções respiratórias sazonais têm contribuído para uma redução do afluxo de pessoas candidatas à dádiva de sangue”.

Segundo o Instituto, ambas as situações ”causam uma grande redução do número de dadores e o adiamento de Sessões de Colheita previamente calendarizadas”.

“Apesar de todo o reforço na promoção da dádiva de sangue, nomeadamente através de spots de rádio e nas redes sociais, torna-se necessário mobilizar todos os que estejam em condições de fazer uma dádiva de sangue, nomeadamente os que nunca deram sangue e os que não efetuam uma dádiva há mais de 1 ano, contribuindo assim para a imprescindível estabilidade das reservas. É muito importante o reforço imediato das dádivas de sangue, pois só assim os doentes podem receber os tratamentos que necessitam”, sublinha o IPST, que relembra que, para ser uma pessoa dadora de sangue, basta ter entre 18 e 65 anos - o limite de idade para a primeira dádiva é os 60 anos - e ter peso igual ou superior a 50 kg.

“As pessoas candidatas à dádiva que tenham tido covid-19 devem aguardar 14 dias e as que fizeram a vacina de reforço contra a covid-19 devem aguardar 7 dias, para se candidatarem novamente”, salvaguarda.

“Os hospitais portugueses necessitam entre 800 a 1000 unidades de sangue e componentes sanguíneos todos os dias, e nunca é demais relembrar que os componentes sanguíneos têm um tempo limitado de armazenamento (35 a 42 dias para os concentrados eritrocitários; 5 a 7 dias para as plaquetas); os dadores de sangue, sendo homens, só podem realizar a sua dádiva de 3 em 3 meses e, sendo mulheres, de 4 em 4 meses”, indica a mesma nota.

À presente data, as reservas dos hospitais e no IPST situavam-se entre os 15 e 47 dias, considerando a reserva de concentrados eritrocitários dos hospitais, e entre os 4 e 37 dias, considerando a reserva de concentrados eritrocitários do IPST, sendo os grupos sanguíneos mais afetados, o “O positivo”, “O negativo”, “B negativo“, “A positivo” e o “A negativo”.

Para saber mais sobre a dádiva de sangue consulte o site www.ipst.pt e para saber onde dar sangue consulte www.dador.pt.