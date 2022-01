Polícia britânica está a investigar "festas" durante pandemia

As autoridades britânicas anunciaram esta terça-feira que estão a investigar as alegadas festas organizadas em Downing Street durante os períodos de confinamento impostos no âmbito da pandemia de covid-19, situação que está a colocar sob forte pressão o primeiro-ministro Boris Johnson.

A investigação foi confirmada pela comissária da Polícia Metropolitana (Met), Cressida Dick. “Como resultado das informações providenciadas pela equipa de inquérito do Conselho de Ministros e, em segundo lugar, de acordo com a avaliação dos meus próprios agentes, posso confirmar que a Met está a investigar uma série de eventos que ocorreram em Downing Street [o escritório e residência oficial do líder do Governo britânico] e Whitehall [edifícios governamentais] nos últimos dois anos em relação a possíveis violações dos regulamentos para a covid-19", referiu.

Até agora, a força policial tinha negado os pedidos para abrir um inquérito, alegando que não existiam provas suficientes para iniciar uma investigação e argumentando que, por princípio, evitava analisar retrospetivamente as violações das restrições.