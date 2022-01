Alterações climáticas ameaçam Jogos Olímpicos de Inverno, diz estudo

O aumento das temperaturas causado pelas alterações climáticas significa que os futuros Jogos Olímpicos de Inverno terão dificuldade em encontrar cidades com neve e gelo suficientes, de acordo com um estudo da Universidade de Surrey, em Inglaterra, publicado na revista Current Issues in Tourism.

Apenas um dos 21 locais dos anteriores Jogos Olímpicos de Inverno seria capaz de acolher, de forma fiável, os Jogos, se as emissões globais de gases com efeito de estufa se mantiverem na sua trajetória atual, diz o relatório.

"Nenhum desporto pode escapar aos impactos de um clima em mudança. Atingir os objetivos do acordo de Paris é fundamental para salvar os desportos de neve tal como os conhecemos e garantir que existem lugares em todo o mundo para acolher os Jogos Olímpicos de Inverno", diz Daniel Scott, autor principal do estudo.

Os resultados, que surgem quando os melhores atletas desportivos de Inverno do mundo se preparam para competir em neve artificial nos Jogos de Pequim já no próximo mês, mostram que cidades como Vancouver, Turim e PyeongChang podem tornar-se locais inadequados para os Jogos Olímpicos de Inverno até ao final do século.

Os investigadores utilizaram um inquérito produzido por 339 atletas e treinadores de elite para conceber quatro indicadores climáticos que preveem condições justas e seguras para competições desportivas com neve: temperaturas inaceitavelmente altas ou baixas, chuva, neve molhada, e fraca cobertura de neve.