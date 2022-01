CAN. Seis mortos em debandada no encontro entre Camarões e Ilhas Comores

Pelo menos seis pessoas morreram esmagadas e outras 40 ficaram feridas, esta segunda-feira, em Iaundé, capital dos Camarões, na sequência de uma debandada à porta do estádio Olembé, palco do jogo entre Camarões e Ilhas Comores (2-1), nos oitavos de final da CAN'2022.

De acordo com a Sky Sports, a tragédia aconteceu pouco depois do pontapé de saída depois de várias pessoas tentarem uma entrada forçada no recinto.

Naseri Paul Biya, governador da região centro dos Camarões, admitiu a possibilidade de existirem mais vítimas mortais, cita aquela estação televisiva britânica.

Cerca de 50 mil pessoas terão tentado assistir ao jogo, sendo que a capacidade máxima do estádio é de 60 mil. Contudo, devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, a lotação foi reduzida para 80%.