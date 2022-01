Demi Lovato faz o luto da sua própria música

Se há quem tenha levado a sério a máxima “ano novo vida nova”, foi Demi Lovato. Após apagar (ou arquivar) todas as fotos da sua conta no Instagram, onde já coleciona mais de 125 milhões de seguidores, no primeiro dia de 2022, e ter mudado radicalmente o corte de cabelo, a artista anunciou agora a morte do seu “antigo estilo musical”.

Pela fotografia partilhada no seu Instagram, Demi Lovato ao lado de toda a sua equipa - executivos da Island Records e manager Scooter Braun - “enterrou” a sua própria música pop.

Mais tarde, nas ‘stories’ da mesma rede social, um dos executivos presentes na fotografia afirmou que Lovato tem capacidade para “lançar a música que quiser, quando quiser”, incentivando-a a “quebrar as regras”.

Também foi possível, numa outra publicação, assistir àquela que será uma das suas novas músicas, com a sua voz a ser acompanhada por uma guitarra elétrica - muito diferente daquilo a que habituou os seus fãs.

Contudo, ainda não se sabe nem o nome da canção, nem para quando está marcado o seu lançamento.